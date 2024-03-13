На мужчину в Красноярске напала стая собак

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовало проверку по сообщению СМИ о нападении стаи собак на мужчину.
В сообщении говорится, что четыре пса напали на красноярца, совершавшего пробежку, на пешеходной зоне на берегу Енисея в районе Предмостной площади.
С травмированной ногой мужчина обратился в больницу.
Проверка установит степень тяжести причинённого вреда здоровью. Также будет дана оценка работы чиновников органов местного самоуправления и ответственных за организацию отлова и содержания бродячих животных.