Что известно о новых атаках украинских беспилотников на российские регионы

По последним данным, в Рязани, где из-за атаки беспилотников начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пострадали два человека.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
География атак
Первой тревогу объявила Белгородская область — в 01:16 мск. В Воронежской области об опасности предупредили в 02:16 мск, в Курской — в 05:45 мск, в Липецкой — в 06:10 мск.
В Минобороны сообщили о перехвате 65 беспилотников: 35 — в Воронежской области, 12 — в Белгородской, по 8 — в Брянской и Курской, по 1 — в Ленинградской и Рязанской. Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что с ночи в регионе уничтожили более 40 аппаратов.
Системы радиоэлектронной борьбы подавили 3 аппарата на подлете к Новошахтинску Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.
Последствия
В результате одной из атак на территории Рязанского НПЗ начался пожар, который вскоре был ликвидирован. Двух человек доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. Взрыв выбил окна в нескольких квартирах и повредил фасад и кровлю здания.
Кроме того, повреждения получили линия электропередачи в Красненском районе Белгородской области и частные домовладения в Прохоровском районе и Шебекинском городском округе.
Незначительные повреждения получили несколько частных домов в Воронеже.
Предыдущая атака
Это уже третья массированная атака украинских беспилотников на российские регионы за последние несколько дней. В частности, 12 марта нападению подверглись десять субъектов Федерации, возникли пожары на объектах в Орловской и Нижегородской областях.
До этого Вооруженные силы Украины устроили масштабный налет 9 марта. По данным Минобороны РФ, над территорией четырех областей были перехвачены 47 беспилотников. Серьезных последствий эта атака не имела.