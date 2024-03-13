Что известно о новых атаках украинских беспилотников на российские регионы

В Минобороны сообщили о перехвате 65 беспилотников: 35 — в Воронежской области, 12 — в Белгородской, по 8 — в Брянской и Курской, по 1 — в Ленинградской и Рязанской. Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что с ночи в регионе уничтожили более 40 аппаратов.