В Нижнекамске хлебокомбинат устроил на работу не имеющих патента иностранцев. Это выяснили сотрудники местной прокуратуры в ходе проверки, сообщает пресс-служба ведомства.
Генеральный директор «Нижнекамского хлебокомбината» в качестве укладчиков хлебобулочных изделий нанял пятерых выходцев стран ближнего зарубежья. Однако у них не было патента на работу на территории России.
В результате правоохранители возбудили пять дел за незаконное привлечение к работе иностранцев. В настоящее время материалы направлены в суд.
Напомним, в Татарстане за год принято более трех тысяч решений о выдворении иностранцев.