В каких районах Воронежской области уже отменили празднование Масленицы

В пяти районах Воронежской области отменили празднование Масленицы. В связи со сложной оперативной обстановкой об отмене всех массовых мероприятий заявили сначала власти Россоши, затем администрации Бутурлиновского района и Панино.
В среду, 13 марта, сообщения об отмене масленичных гуляний опубликовали администрации Новоусманского и Эртильского районов.
— Просим отнестись к данной мере с пониманием! — обратились к жителям в районных администрациях.
РИА «Воронеж» сообщало, что за последние сутки средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили на территории региона более 40 воздушных целей.
Режим авиационной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.
Последние шесть беспилотников, по сообщению Министерства обороны России, были сбиты над территорией Воронежской области около 9:30 среды, 13 марта.
В Воронеже в результате атаки БПЛА оказались незначительно повреждены отделка и остекление нескольких домов в СНТ. Кроме того, пострадали торговые объекты на Юго-Западном рынке.
Атаке БПЛА ночью также подвергся Бутурлиновский район. Все образовательные учреждения района уже перевели на удаленку. Местная администрация опубликовала список укрытий.