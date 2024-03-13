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В каких районах Воронежской области уже отменили празднование Масленицы

Массовые мероприятия не будут проводиться в пяти муниципалитетах.

В пяти районах Воронежской области отменили празднование Масленицы. В связи со сложной оперативной обстановкой об отмене всех массовых мероприятий заявили сначала власти Россоши, затем администрации Бутурлиновского района и Панино.

В среду, 13 марта, сообщения об отмене масленичных гуляний опубликовали администрации Новоусманского и Эртильского районов.

— Просим отнестись к данной мере с пониманием! — обратились к жителям в районных администрациях.

РИА «Воронеж» сообщало, что за последние сутки средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили на территории региона более 40 воздушных целей.

Режим авиационной опасности в регионе сохраняется, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

Последние шесть беспилотников, по сообщению Министерства обороны России, были сбиты над территорией Воронежской области около 9:30 среды, 13 марта.

В Воронеже в результате атаки БПЛА оказались незначительно повреждены отделка и остекление нескольких домов в СНТ. Кроме того, пострадали торговые объекты на Юго-Западном рынке.

Атаке БПЛА ночью также подвергся Бутурлиновский район. Все образовательные учреждения района уже перевели на удаленку. Местная администрация опубликовала список укрытий.

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