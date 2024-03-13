В Самаре оглашен приговор по делу об убийстве борца «Якудза»

Самарский областной суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении Игоря Гужина. Он обвинялся в организации убийства из-за передела сфер влияния в самарском бизнесе ритуальных услуг (ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решение было принято 29 февраля. Об этом сообщил источник «СитиТрафика» в правоохранительных органах 13 марта 2024 года.