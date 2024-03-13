В Самаре оглашен приговор по делу об убийстве борца «Якудза»

Самарский областной суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении Игоря Гужина. Он обвинялся в организации убийства из-за передела сфер влияния в самарском бизнесе ритуальных услуг (ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решение было принято 29 февраля. Об этом сообщил источник «СитиТрафика» в правоохранительных органах 13 марта 2024 года.
Областной суд оправдал Игоря Гужина после аналогичного решения присяжных заседателей. Прокуратура обжалует приговор: в контрольном органе считают, что присяжные вынесли решение с нарушениями.
Подсудимому инкриминировалась организация убийства 45-летнего Владимира Попова, известного как борец «Якудза». Преступление касалось передела сфер влияния на рынке ритуальных услуг в Самаре.
По версии следствия, соучастником Игоря Гужина стал Андрей Маклаев, которому инкриминировали аналогичное преступление. Слушания по делу проходили в Самарском областном суде с октября 2020 года.
В ноябре того же года процесс приостановили: Игорь Гужин скрылся от следствия. Также пропал Андрей Маклаев — силовики предположили, что его могли убить.
Игорь Гужин был объявлен в розыск. Силовики обнаружили его в Таиланде.
В феврале 2023 года фигуранта уголовного дела экстрадировали в РФ. В том же месяце возобновился процесс в Самарском областном суде.
Наталья Николаева.