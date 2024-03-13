Осужденные насильники работали в школах Атырау

«В школы трудоустроено три лица, ранее привлеченных к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении в среду.
Прокуроры выявили более 1 200 нарушений в сфере безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и др. в организациях образования всех форм собственности.
Кроме того, за сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками, к административной ответственности привлечены пять директоров школ по статье 127−1 КоАП (несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними).
«В 16 государственных и одной частной школе выявлены факты свободного доступа к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к данным сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.7−2 ст. 409 КоАП (несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся к сети Интернет)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.
Прокуроры проверили 129 государственных и 11 частных школ. Внесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 должностных лиц.
Одного человека привлекли к уголовной ответственности за использование поддельного диплома, по аналогичным фактам начато еще два досудебных расследования, приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму Т353 млн.