Осужденные насильники работали в школах Атырау

«В 16 государственных и одной частной школе выявлены факты свободного доступа к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к данным сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности по ч.7−2 ст. 409 КоАП (несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся к сети Интернет)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.