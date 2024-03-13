В Мозыре водитель чуть не сбил детей на самокатах и привлечен к ответственности

Было установлено, что за рулем названного автомобиля находился 32-летний водитель. Он ехал по улице Ульяновской в сторону улицы Интернациональной. Мужчина проехал на красный сигнал светофора и чуть не сбил двоих детей, которые пересекали дорогу на самокатах. Водителя привлекли к административной ответственности по причине создания аварийной обстановки, а также за невыполнение требований сигнала светофора.