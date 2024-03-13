В минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП у ЦУМа в Перми

Минздрав сообщил perm.aif.ru о состоянии пострадавших в ДТП у ЦУМа в Перми молодых людей.
Оба по-прежнему находятся в больнице.
«Пострадавшие в удовлетворительном состоянии, они продолжают лечение», — рассказали perm.aif.ru в Минздраве Пермского края.
Напомним, 3 марта у ЦУМа в Перми произошло страшное ДТП. Иномарка сбила троих человек, которые переходили дорогу. На месте погибла 18-летняя девушка. Два пермяка оказались в больнице. Водитель автомобиля скрылся с места аварии, но потом пришёл в полицию.