В минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП у ЦУМа в Перми

Напомним, 3 марта у ЦУМа в Перми произошло страшное ДТП. Иномарка сбила троих человек, которые переходили дорогу. На месте погибла 18-летняя девушка. Два пермяка оказались в больнице. Водитель автомобиля скрылся с места аварии, но потом пришёл в полицию.