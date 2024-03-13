В Башкирии в больницу привезли истекающего кровью мужчину

По данным пресс-службы МВД по РБ, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый 60-летний знакомый пострадавшего. Злоумышленник сознался в содеянном. По предварительной информации, потерпевший пришел в гости к своему приятелю, который работает на одном из производственных предприятий и живет в вагончике на территории организации. Они иногда собирались там вместе и устраивали застолье с алкоголем. Этот случай не стал исключением.