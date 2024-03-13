В Башкирии в больницу привезли истекающего кровью мужчину

По данным пресс-службы МВД по РБ, полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее судимый 60-летний знакомый пострадавшего. Злоумышленник сознался в содеянном. По предварительной информации, потерпевший пришел в гости к своему приятелю, который работает на одном из производственных предприятий и живет в вагончике на территории организации. Они иногда собирались там вместе и устраивали застолье с алкоголем. Этот случай не стал исключением.
Мужчины изрядно выпили и между ними произошел конфликт. Из-за чего началась ссора, они не помнят, так как алкоголь сильно ударил по памяти. Злоумышленник достал нож из своего кармана и ударил в грудь товарища. После случившегося раненый смог выйти на улицу, чтобы позвать на помощь. Потерпевшего заметили другие рабочие, проживающие на этой же территории, и вызвали «скорую».
Подозреваемого задержали. Полицейские с места происшествия изъяли нож. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.