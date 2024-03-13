В Самарской области мужчина пытался украсть из банкомата 1,2 миллиона

Около пяти часов утра в Отрадном, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы города, был направлен дежурным в один из банков, где сработала охранная сигнализация.
Приехавшие в банк росгвардейцы обнаружили в тамбуре кредитного учреждения мужчину, который повредил банкомат и пытался похитить находившиеся в нём более 1 200 000 рублей.
Патрульные задержали взломщика банкомата. Им оказался 27-летний местный житель.
Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Полицейские завели на отрадненца уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу в особо крупном размере».