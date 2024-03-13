В связи с выявлением новых угроз в Воронеже и области сохраняется опасность атаки БПЛА, информирует пресс-служба МЧС по региону. Граждан просят сохранять спокойствие.
В ведомстве напомнили правила поведения при объявлении опасности атаки беспилотных воздушных судов:
при нахождении в помещении — не выходить на улицу, укрыться в помещении, где нет окон;
при нахождении на улице — зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход;
дождаться отбоя угрозы;
при обнаружении БПЛА позвонить по номеру «112» и уйти из зоны его видимости.