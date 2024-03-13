Новошахтинский НПЗ остановлен из-за атаки украинских беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что украинские БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет, но технологические объекты предприятия остановлены. Ранее сообщалось, что на подлете к Новошахтинску было уничтожено три БПЛА.