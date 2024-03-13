Новошахтинский НПЗ остановлен из-за атаки украинских беспилотников

Новошахтинский НПЗ уже подвергался атакам беспилотников в июне 2022 года и мае 2023 года. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России.
Ранее украинские беспилотники также атаковали нефтезавод Рязанской области. По словам губернатора Павла Малкова, на предприятии началось возгорание. Еще один БПЛА рядом с объектом НПЗ сбили в Ленинградской области, заявлял губернатор региона Александр Дрозденко.
По данным Минобороны, ночью и утром 13 марта средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников. Наибольшее количество атак предотвращено в Воронежской области — 35.