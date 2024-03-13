Сбитые БПЛА упали на территорию завода нефтепродуктов в Ростовской области

Ликвидированные утром 13 марта БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Уточненную информацию по инциденту в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Василий Голубев.
— В результате работы дежурных систем РЭБ беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет, — написал Василий Голубев.
По словам главы региона, сейчас технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются.
Напомним, вчера экстренное оповещение из-за возможной атаки БПЛА было объявлено и через время снято в Таганроге. Также в приморском городе в ночь на 9 марта уничтожили 41 БПЛА самолетного типа.