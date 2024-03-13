В Новосибирске рассматривают дело об убийстве двух женщин

По версии обвинения, ночью 7 августа 2018 года Миронов и 48-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, на мосту через реку Тарка вступили в ссору, которая привела к трагическим последствиям. Михаил Миронов нанес множественные удары по телу женщины, после чего выбросил ее тело в реку, где она утонула. Также установлено, что в период с 17 июня по 23 августа 2023 года Миронов совершил аналогичное убийство другой женщины.