В Ташкентской и Андижанской областях задержаны граждане, пытавшиеся продать чужие земельные участки

О фактах задержания рассказали в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. К примеру, в Янгиюльском районе Ташкентской области гражданин обещал другому лицу с помощью влиятельных знакомых оформить на него 112 соток земли, принадлежащих двум местным организациям. Стоимость земли он оценил в 227 тысяч долларов. Его задержали при получении аванса в 30 тысяч долларов.
В Асакинском районе Андижанской делопроизводитель одного фермерского хозяйства и управляющий другого сельхозпредприятия попытались продать 30 соток земли одного из хозяйств, которые были переданы на длительный срок без права продажи.
Покупателю они обещали, что подключат к процессу знакомого сотрудника отделения кадастра. Участники мошеннического сговора были задержаны с вещественными доказательствами в момент сделки, когда им были переданы 30 тысяч долларов.
В Паркентском районе Ташкентской области местный житель, воспользовавшись доверием своего соседа, получил от него обманным путем 31 миллион сумов и 3 тысячи долларов. За эти деньги он обещал продать ему 12 соток земли.
Выяснилось, что земля ему не принадлежала, а полученные деньги он успел потратить на собственные нужды. В ходе следствия соседу вернули средства в размере 10 миллионов сумов.
По данным случаям возбуждены дела по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Проводится расследование.