В Ташкентской и Андижанской областях задержаны граждане, пытавшиеся продать чужие земельные участки

О фактах задержания рассказали в Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. К примеру, в Янгиюльском районе Ташкентской области гражданин обещал другому лицу с помощью влиятельных знакомых оформить на него 112 соток земли, принадлежащих двум местным организациям. Стоимость земли он оценил в 227 тысяч долларов. Его задержали при получении аванса в 30 тысяч долларов.