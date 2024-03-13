Специалисты выясняют причину второго подряд пожара в омском общежитии

В управлении также напомнили, что пожар в здании общежития стал уже вторым за последние дни. Так, утром 9 марта 2024 года, загорелся диван в комнате на третьем этаже. В инциденте пострадал человек. Предварительно, этот пожар возник из-за неосторожности при курении.