Специалисты выясняют причину второго подряд пожара в омском общежитии

Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел во вторник, 12 марта 2024 года. Очаг находился в подвальном помещении девятиэтажки, но задымление при этом дошло до верхних этажей.
Отмечается, что после осмотра места происшествия и опроса очевидцев была выдвинута предварительная версия: наиболее вероятной причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Однако точную причину возгорания должна установить экспертиза.
В управлении также напомнили, что пожар в здании общежития стал уже вторым за последние дни. Так, утром 9 марта 2024 года, загорелся диван в комнате на третьем этаже. В инциденте пострадал человек. Предварительно, этот пожар возник из-за неосторожности при курении.