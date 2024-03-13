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Специалисты выясняют причину второго подряд пожара в омском общежитии

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Омской области рассказали о работе специалистов на месте пожара в общежитии по улице Рабиновича, 91, что в центре Омска.

Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел во вторник, 12 марта 2024 года. Очаг находился в подвальном помещении девятиэтажки, но задымление при этом дошло до верхних этажей.

Отмечается, что после осмотра места происшествия и опроса очевидцев была выдвинута предварительная версия: наиболее вероятной причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Однако точную причину возгорания должна установить экспертиза.

В управлении также напомнили, что пожар в здании общежития стал уже вторым за последние дни. Так, утром 9 марта 2024 года, загорелся диван в комнате на третьем этаже. В инциденте пострадал человек. Предварительно, этот пожар возник из-за неосторожности при курении.

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