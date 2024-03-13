В Белгородской области двое пострадавших из-за обстрелов находятся в тяжелом состоянии

12 марта с утра ВСУ применили множество беспилотников для атак по Белгородской области. В Белгороде было повреждено здание администрации города, один из торговых центров и еще несколько зданий. Во время утреннего обстрела Шебекинского округа электричество было отключено более 45 тыс. человек. Накануне в Шебекино повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, одного из предприятий и несколько домов.