Российские военные атаковали позиции ВСУ на кроссовых мотоциклах

На представленных кадрах с беспилотника видно, как военнослужащие стремительно покидают укрытие на мотоциклах. Как уточнил источник агентства, транспорт отлично подходит для выполнения задач в условиях пересеченной местности. Также он добавил, что российские военные успешно достигли поставленных целей, а сопровождающий их дрон вернулся на базу.