Застолье на севере Волгограда закончилось убийством 45-летнего мужчины

В минувшее воскресенье фигурант дела был в гостях у товарища в одной из квартир дома № 33 по улице Набережная Волжской Флотилии в областном центре, куда также пришел малознакомый ему 45-летний мужчина.
Во время застолья между ними произошел конфликт, а фигурант жестоко избил 45-летнего потерпевшего руками и ногами. После этого он взял стул и ударил им оппонента в область головы. От полученной травмы волгоградец скончался на месте.
Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы.