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Застолье на севере Волгограда закончилось убийством 45-летнего мужчины

Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве.
Источник: Волгоградская правда

В минувшее воскресенье фигурант дела был в гостях у товарища в одной из квартир дома № 33 по улице Набережная Волжской Флотилии в областном центре, куда также пришел малознакомый ему 45-летний мужчина.

Во время застолья между ними произошел конфликт, а фигурант жестоко избил 45-летнего потерпевшего руками и ногами. После этого он взял стул и ударил им оппонента в область головы. От полученной травмы волгоградец скончался на месте.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, сейчас проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы.