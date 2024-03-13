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Два авто сгорели в автосервисе Аксая

Ростовская область, 13 марта 2024. DON24.RU. Сегодня днем в Аксае сгорел автосервис на улице Западной, 37/6. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь уничтожил две машины в гараже предприятия.
Источник: Don24.ru

На пульт диспетчера пожарной охраны вызов поступил сегодня, 13 марта, в 11:25.

В 11:55 огнеборцы пламя локализовали, в 12:10 ликвидировали на площади 250 кв. м.

В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС России с тремя единицами спецтехники.

МЧС
пожары