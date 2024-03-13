Два авто сгорели в автосервисе Аксая

Ростовская область, 13 марта 2024. DON24.RU. Сегодня днем в Аксае сгорел автосервис на улице Западной, 37/6. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь уничтожил две машины в гараже предприятия.