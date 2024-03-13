Два авто сгорели в автосервисе Аксая

На пульт диспетчера пожарной охраны вызов поступил сегодня, 13 марта, в 11:25.
В 11:55 огнеборцы пламя локализовали, в 12:10 ликвидировали на площади 250 кв. м.
В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС России с тремя единицами спецтехники.
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На пульт диспетчера пожарной охраны вызов поступил сегодня, 13 марта, в 11:25.
В 11:55 огнеборцы пламя локализовали, в 12:10 ликвидировали на площади 250 кв. м.
В тушении были задействованы 12 сотрудников МЧС России с тремя единицами спецтехники.