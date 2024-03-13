Очередной рейс в Египет задержали в Нижнем Новгороде на сутки

В аэропорту Нижнего Новгорода в очередной раз задержали рейс и снова в Египет. Пассажиры провели сутки, ожидая вылета в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в телеграм-канале «Крыша ТурДома».
Сначала гражданам объявили, что не найден работник, ответственный за посадку пассажиров, а затем выяснилось, что есть проблемы с техническим состоянием самолета.
Исходя из первоначального расписания, рейс UJ 707 египетской авиакомпании должен был вылететь 12 марта в 03:30 утра, но его перенесли на 13 марта в 03:00 утра. С учетом разницы в часовых поясах, туристы приземлились в Египте примерно в 8:00 утра.
Отдыхающие потеряли деньги за первую ночь в отеле. Есть информация о том, что средства будут возвращены пострадавшим. Напомним, ранее мы писали, что нижегородская прокуратура разберется в задержке вылета в Египет на 20 часов.