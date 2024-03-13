Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Воронежские чиновники начали получать сообщения с фейкового аккаунта Вадима Кстенина

В Воронеже сегодня в очередной раз активизировались мошенники, предпочитающие действовать от имени местных чиновников.

Злоумышленники создали новый аккаунт на имя Вадима Кстенина, и начали рассылать сообщения от имени главы. В мэрии рассказывают, что действуют неизвестные через один из популярных мессенджеров. А чтобы сразу распознать фейк было сложнее, используют фотографию градоначальника, взятую в открытых источниках.

— Администрация Воронежа призывает сограждан быть бдительными и аккуратными, не поддаваться на провокации, скептически относиться к любым малоадекватным просьбам и требованиям, — отметили в пресс-службе.

Отдельно подчеркнем, что в данном случае речи о взломе реального аккаунта мэра не идет. Мошенники в разное время уже пытались вводить в заблуждение граждан, действуя от имени чиновников разного ранга.

По несколько фейковых акаунтов в различных мессенджерах и соцсетях получили и губернатор, и мэр, а также главы региональных министерств, и руководители городских управлений.