Воронежские чиновники начали получать сообщения с фейкового аккаунта Вадима Кстенина

Злоумышленники создали новый аккаунт на имя Вадима Кстенина, и начали рассылать сообщения от имени главы. В мэрии рассказывают, что действуют неизвестные через один из популярных мессенджеров. А чтобы сразу распознать фейк было сложнее, используют фотографию градоначальника, взятую в открытых источниках.