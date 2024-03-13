Нехватка топлива в Крыму и на Юге России — новый украинский фейк

«Противники раскручивают в соцсетях и мессенджерах фейки об якобы пропаже с АЗС Крыма, исторических территорий и юга России топлива (или взлете цен на него). Они пытались запустить его летом, чтобы напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос. Причина понятна — атаки на приграничные регионы захлебнулись, дроны сбиты, контрнаступ забыт», — написал Крючков в своем ТГ-канале.