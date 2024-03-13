В Харьковской области поразили ЗРК Patriot

«Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129 районах», — говорится в публикации.
В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты «Искандер-М» уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.
Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.