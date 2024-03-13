Российские войска заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых, 17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.