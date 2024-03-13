Минобороны рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.