В Самаре лифт с людьми съехал ниже первого этажа в доме на 5-й просеке

В Самаре произошел инцидент с лифтом в жилом многоквартирном доме на Пятой просеке. Там лифт с людьми съехал ниже первого этажа. Информацию «КП-Самара» прокомментировали в Первой лифтовой ассоциации.
— Хотя как такового падения лифта не было, произошедшее не является рядовой ситуацией. Лифт прошел точную остановку ниже уровня первого этажа и сел на буферы. То есть сработали системы безопасности, в то время как люди грамотно сработать не смогли, — рассказал директор ассоциации Юрий Клюшнев.
По его словам, происшествие могло закончиться гораздо хуже, пассажиры лифта могли получить травмы ног и позвоночника. Также в ассоциации объяснили, почему такое могло произойти.
— Причины в том, что все обучения в лифтовой сфере продаются и покупаются, а техническое обслуживание лифтов не сертифицируется и не лицензируется. Любая организация, которая по формальным признакам называет себя специализированной, может обслуживать лифт, — отметил Юрий Клюшнев.