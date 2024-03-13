В Самаре лифт с людьми съехал ниже первого этажа в доме на 5-й просеке

— Хотя как такового падения лифта не было, произошедшее не является рядовой ситуацией. Лифт прошел точную остановку ниже уровня первого этажа и сел на буферы. То есть сработали системы безопасности, в то время как люди грамотно сработать не смогли, — рассказал директор ассоциации Юрий Клюшнев.