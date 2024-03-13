В Воронежской области отменена опасность атаки БПЛА

Опасность налета БПЛА в регионе была объявлена в 2.16 ночи. Власти предупредили воронежцев о движущихся в сторону региона беспилотных летательных объектах.
О первом ликвидированном дроне стало известно уже в 2.42. Он был сбит средствами ПВО. Никто из людей не пострадал.
Утром выяснилось, что средства ПВО срабатывали несколько раз. И только за ночь на территории Воронежской области были обнаружены и ликвидированы больше тридцати беспилотников. А за сутки средствами ПВО были уничтожены больше сорока воздушных целей.
Ни в одном из случаев люди не пострадали.
В Бутурлиновском районе оказался поврежден частный дом, а также трансформаторная подстанция, в Воронеже (в Советском районе) — крыша магазина.
Власти пообещали оказать воронежцам содействие в восстановлении поврежденных объектов.