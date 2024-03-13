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В Воронежской области отменена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале в 14.57 среды, 14 марта, сообщил губернатор Александр Гусев.
Источник: 36on.ru

Опасность налета БПЛА в регионе была объявлена в 2.16 ночи. Власти предупредили воронежцев о движущихся в сторону региона беспилотных летательных объектах.

О первом ликвидированном дроне стало известно уже в 2.42. Он был сбит средствами ПВО. Никто из людей не пострадал.

Утром выяснилось, что средства ПВО срабатывали несколько раз. И только за ночь на территории Воронежской области были обнаружены и ликвидированы больше тридцати беспилотников. А за сутки средствами ПВО были уничтожены больше сорока воздушных целей.

Ни в одном из случаев люди не пострадали.

В Бутурлиновском районе оказался поврежден частный дом, а также трансформаторная подстанция, в Воронеже (в Советском районе) — крыша магазина.

Власти пообещали оказать воронежцам содействие в восстановлении поврежденных объектов.