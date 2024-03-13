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ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области и закрепиться на вражеских опорных пунктах, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Источник: © РИА Новости

Ранее в среду он сообщил, что ВС РФ наносят превентивные удары по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области.

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — сказал Рогов.

По его словам, за линией фронта украинские войска спешно возводят несколько линий обороны.

«Противник вкапывает железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роет траншеи и противотанковые рвы, прокладывает коридоры связи, боясь натиска русской армии», — пояснил Рогов.