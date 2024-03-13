ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области

Ранее в среду он сообщил, что ВС РФ наносят превентивные удары по возводимой украинскими войсками новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области.
«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это Ореховское направление, в районе села Работино, Времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — сказал Рогов.
По его словам, за линией фронта украинские войска спешно возводят несколько линий обороны.
«Противник вкапывает железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роет траншеи и противотанковые рвы, прокладывает коридоры связи, боясь натиска русской армии», — пояснил Рогов.