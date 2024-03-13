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Волгоградца осудили на 11 лет за сбыт наркотиков и хранение гранаты

Палласовский районный суд признал 32-летнего жителя региона виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 228 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
Источник: прокуратура Волгоградской области

Установлено, что подсудимый в сентябре минувшего года в Волгограде купил смесь, содержащую мефедрон, массой 10,872 г. Затем мужчина отправился в Палласовку и по пути продал знакомому 1,499 г запрещенного вещества.

Оставшуюся часть наркотиков обвиняемый продолжил незаконно хранить у себя дома до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме этого, во время оперативно-следственных мероприятий в машине мужчины обнаружили ручную оборонительную осколочную гранату Ф-1, снаряженную тротилом. Экспертиза установила, что это промышленно изготовленное взрывное устройство.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального ГУ МВД.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 11 лет. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.