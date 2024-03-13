Волгоградца осудили на 11 лет за сбыт наркотиков и хранение гранаты

Установлено, что подсудимый в сентябре минувшего года в Волгограде купил смесь, содержащую мефедрон, массой 10,872 г. Затем мужчина отправился в Палласовку и по пути продал знакомому 1,499 г запрещенного вещества.
Оставшуюся часть наркотиков обвиняемый продолжил незаконно хранить у себя дома до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме этого, во время оперативно-следственных мероприятий в машине мужчины обнаружили ручную оборонительную осколочную гранату Ф-1, снаряженную тротилом. Экспертиза установила, что это промышленно изготовленное взрывное устройство.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального ГУ МВД.
Мужчина полностью признал свою вину, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 11 лет. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.