Кубанский суд досрочно освободил вора в законе Шакро Молодого

Ходатайство рассматривалось в закрытом режиме. По данным Telegram-канала SHOT, решение об освобождении было принято в связи с состоянием здоровья заключенного. Когда именно Захарий Калашов выйдет на свободу не сообщается. Неизвестно также, какие именно проблемы со здоровьем у осужденного.



Шакро Молодого в 2018-м году приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана в Москве. Он также был фигурантом громкого уголовного дела о коррупции в главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве.



Вячеслав Рыжков.