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В Минобороны России показали кадры уничтожения двух вертолетов ВСУ в ДНР

В Минобороны России показали кадры уничтожения двух вертолетов ВСУ на площадке подскока в Донецкой Народной Республике.

На кадрах видно, что разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила вражескую технику, которая приземлилась на скрытой полевой площадке подскока, чтобы провезти дозаправку и перезарядку вооружения. Затем российская артиллерия нанесла удар по технике противника, применив кассетные боеприпасы.

— В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолета ВСУ, — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины были уничтожены на площадке в районе населенного пункта Новопавловка ДНР.

Кроме того, российская группировка «Юг» освободила населенный пункт Невельское, который расположен северо-западней Донецка.