В Минобороны России показали кадры уничтожения двух вертолетов ВСУ в ДНР

На кадрах видно, что разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила вражескую технику, которая приземлилась на скрытой полевой площадке подскока, чтобы провезти дозаправку и перезарядку вооружения. Затем российская артиллерия нанесла удар по технике противника, применив кассетные боеприпасы.