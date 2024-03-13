В Минобороны России показали кадры уничтожения двух вертолетов ВСУ в ДНР

На кадрах видно, что разведка с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружила вражескую технику, которая приземлилась на скрытой полевой площадке подскока, чтобы провезти дозаправку и перезарядку вооружения. Затем российская артиллерия нанесла удар по технике противника, применив кассетные боеприпасы.
— В результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолета ВСУ, — отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины были уничтожены на площадке в районе населенного пункта Новопавловка ДНР.
Кроме того, российская группировка «Юг» освободила населенный пункт Невельское, который расположен северо-западней Донецка.