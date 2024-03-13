Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ прорваться в приграничье

Минобороны 12 марта сообщило, что ВСУ около 3:00 мск в тот день пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области. В районе Одноробовки было уничтожено до 60 украинских вооруженных лиц, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.