Силовики задержали главу «Фарм Мед» Андрея Изюмского

По данным Волга Ньюс, его обвиняют в крупном мошенничестве с поставками медицинского оборудования. Предполагается, что ущерб региональному бюджету может исчисляться десятками миллионов рублей. Изюмского уже арестовали на два месяца, то есть на время следствия.