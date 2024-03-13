Минский школьник-программист получил 5 лет тюрьмы, похитив 24 000 рублей в сети

В Минске школьник-программист получил пять лет лишения свободы за хищение 24 000 рублей в сети, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Сообщается, что в Беларуси и далее продолжаются суды над участниками масштабной группы хакеров (подразумеваются фишинговые-сайты). В эфире рассказали, что под видом покупателей в онлайн-магазинах они предлагали оплатить товары онлайн, отправляя пострадавшим поддельную страницу известного интернет-магазина. Для того, чтобы получить деньги, необходимо было ввести только данные банковской карты.
Говорится, что на скамье подсудимых оказался кодер-программист, который написал программное обеспечение для поддержания, а также для оптимизации деятельности всей преступной группы, куда входило 700 человек. Всю указанную работу на протяжении 1,5 лет делал несовершеннолетний ученик одной из школ Минска.
По словам старшего помощника прокурора Партизанского района Александра Камко, несовершеннолетний, выполняя роль разработчика ПО, похитил с банковских карт потерпевших через поддельные ссылки более 24 тысяч рублей.
Камко подчеркнул, что фигуранту вынесли обвинительный приговор. Суд назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, был назначен штраф в 50 базовых величин, или 2000 рублей (по состоянию на 13 марта 2024 года).