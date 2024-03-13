Минский школьник-программист получил 5 лет тюрьмы, похитив 24 000 рублей в сети

Сообщается, что в Беларуси и далее продолжаются суды над участниками масштабной группы хакеров (подразумеваются фишинговые-сайты). В эфире рассказали, что под видом покупателей в онлайн-магазинах они предлагали оплатить товары онлайн, отправляя пострадавшим поддельную страницу известного интернет-магазина. Для того, чтобы получить деньги, необходимо было ввести только данные банковской карты.