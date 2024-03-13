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Волжанин расстрелял администратора бара под Волгоградом

Сотрудник бара попытался уладить конфликт, попросил посетителей покинуть его и вышел вместе с мужчинами на улицу.
Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Конфликт между отдыхающими в баре Волжского и персоналом заведения печально окончился для его 19-летнего администратора. Молодой человек попал в больницу с огнестрельным ранением.

«Сотрудник бара попытался уладить конфликт и попросил посетителей покинуть его. Он вышел вместе с мужчинами на улицу, где 35-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил. Патрон попал в ключицу администратора», — поясняют в пресс-службе волгоградского полицейского главка.

В настоящее время оружие у владельца изъяли, проводится проверка, по результатам которой определится — будет ли заведено уголовное дело. Ранее волгоградец до смерти забил подругу ножом и сам сдался полиции.