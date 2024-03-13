Скандальная компания-застройщик из Самарской области признана банкротом

Информация размещена в картотеке арбитражных дел.



В отношении ООО «СК Евроальянс» открыто конкурсное производство на полгода. Кроме того, требования Михаила Мурадова в размере 372,3 тыс. руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.



Учредителем ООО «СК Евроальянс» является Евгений Вагнер. Он работал директором компании в октябре 2012 — январе 2020 года.



В ноябре 2020 года Самарский районный суд приговорил Евгения Вагнера к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу на сумму 200 тыс. руб. Решение было принято по уголовному делу о мошенничестве организованной группой ч (. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), фигурантом которого также являлся экс-руководитель Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов. Суд отправил бывшего чиновника в колонию общего режима на шесть лет и назначил ему штраф на сумму 200 тыс. руб.



Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года. Один из его эпизодов был связан с оплатой сноса бывшего военного городка № 3 на ул. Николая Панова, перешедшего ранее от Министерства обороны РФ в собственность Самарской области. Услуги по демонтажу зданий якобы были оплачены два раза. В общей сложности подрядчик — ООО «СК Евроальянс» — получил 20 млн руб., решили следователи.



Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Экс-главу СОФЖИ лишили свободы на шесть лет».



Георгий Портнов.