Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ

Военнослужащие Росгвардии уничтожили 30 украинских боевиков и два минометных расчета при попытке прорыва в Белгородскую область в ночь на 12 марта, сообщало ведомство.
«При попытке прорыва госграницы в Белгородской области — военнослужащие и сотрудники Росгвардии сработали на отлично. Силами артиллерии Росгвардии уничтожено до 30 боевиков и 2 минометных расчета. Был подбит вражеский БТР, а также обезврежено 6 ударных беспилотников, в том числе при подлете к Белгородской ТЭЦ», — написал Хинштейн.
Ранее в Минобороны сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.