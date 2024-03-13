Бойцы Росгвардии обезвредили БПЛА на подлете к Белгородской ТЭЦ

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 12 марта подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.