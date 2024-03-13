В Набережных Челнах задержали подозреваемых в серии угонов машин

В полицию обратились пять местных жителей с заявлением об угоне их машин. Позже стражам правопорядка удалось задержать одного из подозреваемых. Они заметили, как он пытался завести застрявший в сугробе автомобиль, а рядом находилась еще одна машина. При этому документов на транспорт у него не было, и его доставили в отдел полиции.



Позже полицейские установили, что подозреваемый угнал одну машину и прокатился на ней по городу, а позже он попытался завести еще один автомобиль, который застрял в сугробе. Также он сознался еще в трех угонах, добавив, что в этом ему помогал его 25-летний брат. Ранее похищенные машины они отбуксировали в соседний регион, а позже сдали в пункт металлоприема.



Сейчас оба подозреваемых задержаны. Против них возбудили уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража».



«Ъ-Казань».