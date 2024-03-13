Президенту на рассмотрение отправили пять прошений омичей о помиловании

Президент России рассмотрит пять прошений о помиловании от заключённых из Омской области. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности. Члены комиссии по вопросам помилования изучили материалы дел обратившихся к президенту, причины их заключения, мотивы и личные характеристики. Теперь данные материалы направят Владимиру Путина для рассмотрения и принятия решения — можно ли помиловать этих заключённых.