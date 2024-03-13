Новому начальнику свердловского СК пришло первое поручение из Москвы

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городе Сухой Лог местный житель на протяжении года натравливает свою собаку бойцовской породы на соседей и их домашних животных. Агрессивное животное нападает на граждан, причиняя им телесные повреждения», — говорится в сообщении.
В результате противоправных действий пострадали несколько человек. В последний раз был травмирован десятилетний мальчик. Бастрыкин дал указание Мирошниченко возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе и итогах расследования.
Как напоминает «Ъ», сегодня полковник юстиции Константин Мирошниченко был назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Свердловской области. В следственных органах он работает с 1995-го года. В 2007-м его назначили руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска, а в августе 2011-го он занял должность замруководителя областного управления.