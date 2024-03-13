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Новому начальнику свердловского СК пришло первое поручение из Москвы

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 марта, УралПолит.Ru. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело против жителя Сухого Лога, натравившего питбуля на самоеда. Указание стало первым для нового и. о. начальника свердловского следственного комитета Константина Мирошниченко. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале информационного центра ведомства.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в городе Сухой Лог местный житель на протяжении года натравливает свою собаку бойцовской породы на соседей и их домашних животных. Агрессивное животное нападает на граждан, причиняя им телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В результате противоправных действий пострадали несколько человек. В последний раз был травмирован десятилетний мальчик. Бастрыкин дал указание Мирошниченко возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе и итогах расследования.

Как напоминает «Ъ», сегодня полковник юстиции Константин Мирошниченко был назначен и. о. руководителя СУ СК РФ по Свердловской области. В следственных органах он работает с 1995-го года. В 2007-м его назначили руководителем следственного отдела Ленинского района Челябинска, а в августе 2011-го он занял должность замруководителя областного управления.

СК