«Хочу видеть дочку». Сбившего насмерть девушку лихача не выпустили из СИЗО

Адвокат сообщил, что обвиняемый в розыске не находился, сам явился в следственный отдел, написал явку с повинной, дал признательные показания, тем самым активно способствовуя расследованию преступления, и даже принёс письменные извинения потерпевшим. Защитник считает, что при вынесении меры пресечения суд не принял во внимание положительные характеристики с места жительства и работы, а также тот факт, что мужчина не судим и имеет на иждивении детей.