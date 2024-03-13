«Хочу видеть дочку». Сбившего насмерть девушку лихача не выпустили из СИЗО

31-летний водитель, буквально снёсший на Nissan Teana троих человек у ЦУМа в Перми 3 марта, пытался обжаловать меру пресечения и выйти из СИЗО. Адвокат хотел перевести подопечного под домашний арест. Жалобу рассмотрел Пермский краевой суд 13 марта.
«Семье поступают урозы»
Обвиняемого в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми уроженца Таджикистана — по его словам, он получил российское гражданство в 16 лет — вывели в зал суда по видеосвязи. Причём журналисты не могли видеть мужчину, поскольку экран был развёрнут в противоположную сторону.
Мужчине грозит срок до 12 лет по обвинению в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека — 18-летней студентки, которая в ту ночь переходила дорогу на зелёный сигнал светофора вместе с друзьями. Отягчающее обстоятельство — водитель скрылся с места ДТП. Это стало одним из аргументов следователей, которые просили суд поместить его в СИЗО.
Адвокат сообщил, что обвиняемый в розыске не находился, сам явился в следственный отдел, написал явку с повинной, дал признательные показания, тем самым активно способствовуя расследованию преступления, и даже принёс письменные извинения потерпевшим. Защитник считает, что при вынесении меры пресечения суд не принял во внимание положительные характеристики с места жительства и работы, а также тот факт, что мужчина не судим и имеет на иждивении детей.
«С того момента, как мой подзащитный явился в следственные органы, он перестал быть общественно опасным и не представляет никакой угрозы для общества», — сказал адвокат. Также он сообщил, что семье водителя поступают угрозы после ДТП.
Слово дали и самому обвиняемому
«Вину признаю и раскаиваюсь, не собираюсь препятствовать следственным делам. Просто хочу быть с семьёй, видеть дочку, ждать своего приговора», — сообщил суду виновник ДТП.
Сторона обвинения настаивала на том, что суд учёл все обстоятельства при избрании меры пресечения, и просила оставить решение в силе. Так и произошло. Суд оставил аппеляционную жалобу без удовлетворения. Обвиняемый останется под стражей. Его адвокат сообщил, что не планирует подавать кассационную жалобу.
«Лучик солнышка»
Погибшей в ДТП девушке совсем недавно исполнилось 18 лет. Её похоронили в Чусовом 5 марта. В те дни соцсети буквально разрывались от боли и непонимания происходящего, которые выражали близкие девушки. Погибшую называли лучиком солнышка, ангелочком.
«Прощай, солнышко, прощай, дорогая… Я очень скучаю и безумно люблю тебя», — написал молодой человек студентки.
«Очень хочу, чтобы виновный человек понёс самое жестокое и справедливое наказание», — рассказала perm.aif.ru подруга погибшей.
В день, когда в Чусовом прощались с 18-летней девушкой, стало известно, что задержан виновник ДТП. Ему предъявили обвинение. 6 марта суд решил заключить мужчину под стражу до 1 мая. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования.
Что с пострадавшими
Во время страшного ДТП также пострадали два юноши. С травмами их доставили в больницу врачи скорой помощи. В Минздраве Пермского края perm.aif.ru 13 марта сообщили, что молодые люди по-прежнему продолжают лечение в стенах медучреждения.
«Оба в удовлетворительном состоянии», — рассказали в perm.aif.ru в минздраве.