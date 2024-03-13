13 марта , Podrobno.uz , События

С начала года в Узбекистане расхитили энергоресурсов на более чем 215 миллиардов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За три месяца текущего года потребители страны успели своровать газ и электроэнергию на более 215 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.