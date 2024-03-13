С начала года в Узбекистане расхитили энергоресурсов на более чем 215 миллиардов сумов

Об этом сообщил пресс-секретарь «Узэнергоинспекции» Навруз Норбабаев на брифинге для журналистов.
В результате незаконного использования 88,5 миллиона кубометров природного газа и 77,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии интересам государства нанесен ущерб на сумму 215,6 миллиарда сумов.
За истекший период 2024 года специалисты «Узэнергоинспекции» совместно с сотрудниками правоохранительных органов и предприятий электро- и газоснабжения обнаружили 2 156 потребителей, незаконно использовавших природный газ и электроэнергию.
Норбабаев добавил, что за последние два месяца удалось выявить 42 потребителя, незаконно использовавших электроэнергию для добычи криптоактивов.
На сегодняшний день оформлено 1484 административных дела о нарушении потребителями правил использования энергоресурсов.