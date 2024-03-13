В Таганроге из-за угрозы атаки беспилотников отменили массовые гуляния на масленицу

Напомним, что ночью 9 марта произошла неожиданная атака около 40 беспилотных летательных аппаратов в Таганроге. Жители города стали свидетелями около 30 взрывов, которые привели к некоторым пострадавшим. Для ликвидации последствий падения одного из дронов на землю, сотрудник МЧС получил травмы.