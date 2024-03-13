В Таганроге из-за угрозы атаки беспилотников отменили массовые гуляния на масленицу

Об этом сообщила главный специалист городской пресс-службы Галина Пащенко 13 марта.
Однако, вопреки отмене массового празднования, локальные мероприятия все же состоятся. Решение об отмене гуляний принято с учетом заботы о сохранении жизни и здоровья горожан, их безопасности.
Напомним, что ночью 9 марта произошла неожиданная атака около 40 беспилотных летательных аппаратов в Таганроге. Жители города стали свидетелями около 30 взрывов, которые привели к некоторым пострадавшим. Для ликвидации последствий падения одного из дронов на землю, сотрудник МЧС получил травмы.
Кроме того, 12 марта в городе прозвучала воздушная тревога. Глава администрации, Андрей Фатеев, рекомендовал жителям спуститься на нижние этажи или в подвалы для обеспечения собственной безопасности. Благодаря своевременному реагированию, угроза атаки была успешно отражена.