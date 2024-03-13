Еще с двумя погибшими на СВО бойцами простились в Нижегородской области

«Виктор погиб, спасая жизни тех, кто был рядом. Именно спасение жизней являлось воинской специальностью сапера Алехина. Ефрейтор был награждён медалью министерства обороны “За разминирование”. Награжден за ежедневное обеспечение безопасности боевых товарищей, мирного населения — детей, женщин, стариков», — рассказали представители округа.