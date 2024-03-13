Еще с двумя погибшими на СВО бойцами простились в Нижегородской области

Еще двое жителей Нижегородской области погибли в ходе СВО, сообщается на странице администрации Варнавинского округа в социальной сети.
Ефрейтора Андрея Горлова, погибшего 27 февраля, проводили в последний путь в поселке Северный 11 марта. За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, стрелок-сапер десантно-штурмового полка был посмертно награжден орденом Мужества.
«Воин, патриот — он не смог остаться в стороне и отправился защищать семью, народ, Отечество», — сказано в сообщении.
Церемония прощания с еще одним нижегородцем — Виктором Алехиным прошла в поселке Варнавино 12 марта. Военнослужащий погиб 7 марта.
«Виктор погиб, спасая жизни тех, кто был рядом. Именно спасение жизней являлось воинской специальностью сапера Алехина. Ефрейтор был награждён медалью министерства обороны “За разминирование”. Награжден за ежедневное обеспечение безопасности боевых товарищей, мирного населения — детей, женщин, стариков», — рассказали представители округа.