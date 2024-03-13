В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Ночью в среду Гусев уже объявлял об угрозе атаки беспилотников в регионе. Позднее он сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен в 14.57 мск.