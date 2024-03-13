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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев второй раз за сутки объявил в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области.
Источник: © РИА Новости

«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал он.

Ночью в среду Гусев уже объявлял об угрозе атаки беспилотников в регионе. Позднее он сообщил, что за сутки на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 40 воздушных целей. По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен в 14.57 мск.