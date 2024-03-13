В Самаре начали проверку из-за жестокого обращения с котом в Крутых Ключах

В Самаре начали доследственную проверку из-за жестокого обращения с животным в поселке Крутые Ключи. Прокуратура взяла ее на контроль.
— Местные жители написали в социальных сетях, что на улице в поселке Крутые Ключи нашли кота, которому якобы сотрудница поликлиники нанесла травмы и выбросила на улицу, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Надзорный орган обратил внимание на публикацию о жестоком обращении с животным 13 марта 2024 года во ВКонтакте в ходе мониторинга интернета. В настоящий момент прокуратура Красноглинского района Самары контролирует ход доследственной проверки.
В свою очередь, проверку организовали сотрудники полиции. Напомним, ранее жителей Самарской области напугала инсталляция из мертвых лис. Животных убили и расставили вдоль дороги.