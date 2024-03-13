Двух человек отправили в больницу после пожара в доме на улице Лизы Чайкиной

На пульт петербургских спасателей поступил тревожный звонок. На том конце провода сообщили о пожаре в доме на улице Лизы Чайкиной. Из-за возгорания пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Петербургу.
— Во время пожара пострадали два человека. Их госпитализировали в медицинское учреждение, — уточнили огнеборцы.
Сообщение о ЧП поступило в 15:43. Выяснилось, что в квартире горела обстановка на площади трех квадратных метров. Уже в 16:16 пожар потушили силами 15 человек с привлечением трех единиц техники.
Напомним, накануне, 12 марта, в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга произошел мощный пожар. Там вспыхнули деревянные паллеты. К счастью, в происшествии никто не пострадал.