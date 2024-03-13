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В Дрожжановском районе из-за схода снега с крыши школы пострадала девочка

С тяжелыми травмами ученицу доставили в местную больницу.
Источник: прокуратура РТ

В Дрожжановском районе Татарстана днем 13 марта произошло ЧП. С крыши Нижнечекурской средней школы сошел снег, из-за чего пострадала 16-летняя девочка.

Прокуратура РТ проводит проверку.

«Из-за схода снега обрушилась металлическая конструкция, под завалом оказалась 16-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в местную больницу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним: арестованные в Казани супруги готовили подрыв моста через реку Амур.

несчастный случай
Прокуратура