В Дрожжановском районе из-за схода снега с крыши школы пострадала девочка

«Из-за схода снега обрушилась металлическая конструкция, под завалом оказалась 16-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в местную больницу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали», — сообщили в ведомстве.