В Дрожжановском районе из-за схода снега с крыши школы пострадала девочка

В Дрожжановском районе Татарстана днем 13 марта произошло ЧП. С крыши Нижнечекурской средней школы сошел снег, из-за чего пострадала 16-летняя девочка.
Прокуратура РТ проводит проверку.
«Из-за схода снега обрушилась металлическая конструкция, под завалом оказалась 16-летняя девочка. С тяжелыми травмами ее доставили в местную больницу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали», — сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним: арестованные в Казани супруги готовили подрыв моста через реку Амур.