Родителям из районов Воронежской области ответили насчет дистанционного обучения детей

Родители из районов Воронежской области озадачились вопросом, распространяется ли это распоряжение на поселковые школы. В региональном министерстве образования уточнили, что в муниципальных образованиях руководители образовательных учреждений сами примут решение об изменении формата обучения
— Районные школы зачастую не такие большие, как городские. Приготовить избирательные участки там можно быстрее, чем в крупных микрорайонах Воронежа. Средств и времени для подготовки УИК в них требуется меньше, — рассказали в ведомстве.
Напомним, что в столице Черноземья с четверга, 14 марта, все школьники остаются дома и переходят на электронное обучение. В воскресенье, 17 марта, будет обычный выходной и последний день выборов Президента Российской Федерации. Решение о дистанционном обучении с четверга приняли в связи с тем, что в некоторых школах, где разместят избирательные участки, их необходимо качественно подготовить к первому выборному дню. Остальные школы перейдут на удалёнку, чтобы создать равные условия для всех обучающихся.
Власти также рассказали, что руководители техникумов и вузов также будут действовать по ситуации. Если подготовка участков для голосования не мешает учебному процессу, то он не прерывается и сохраняется в привычном формате.