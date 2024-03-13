Родителям из районов Воронежской области ответили насчет дистанционного обучения детей

Напомним, что в столице Черноземья с четверга, 14 марта, все школьники остаются дома и переходят на электронное обучение. В воскресенье, 17 марта, будет обычный выходной и последний день выборов Президента Российской Федерации. Решение о дистанционном обучении с четверга приняли в связи с тем, что в некоторых школах, где разместят избирательные участки, их необходимо качественно подготовить к первому выборному дню. Остальные школы перейдут на удалёнку, чтобы создать равные условия для всех обучающихся.